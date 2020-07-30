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Доллар 30 июля коррекционно дорожает после падений на предыдущих торговых сессиях
09:11 30.07.2020 |
Курс доллара в четверг утром коррекционно растет к другим основным мировым валютам после снижений в ходе предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.30 EET курс евро к доллару опускался до 1,1763 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,179 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,28 иены со 104,91 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,03%, до 93,48 пункта.
Курс доллара активно снижался по отношению к другим основным мировым валютам на протяжении нескольких торговых сессий подряд. Инвесторы все больше беспокоились об экономических последствиях растущего числа случаев заболевания коронавирусом в Соединенных Штатах.
Накануне Федеральная резервная система США также оказала давление на валюту своим решением сохранить базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. По отношению к корзине валют доллар был зафиксирован вблизи минимума с середины 2018 года на уровне 93,34 пункта.
Участники торгов также ожидают решения Конгресса по новому пакету стимулирующих экономику мер. Республиканцы сената в понедельник представили разработанный совместно с Белым домом план помощи экономике объемом один триллион долларов. Теперь план будет обсуждаться с демократами - законодатели стремятся его принять до того, как 31 июля истечет срок выплат повышенных пособий по безработице. Однако демократы, которые контролируют нижнюю палату конгресса, уже высказали ряд серьезных возражений, что делает туманными перспективы и сроки принятия документа.
"Опасения в связи с ростом числа случаев заражения вирусом и их влиянием на рынок труда и его деятельность будут усугубляться, если Конгресс не сможет договориться", - сказала агентству Рейтер старший стратег по международным инвестициям Principal Global Investors в Лондоне Сима Шах (Seema Shah).
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