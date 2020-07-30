Золото 29 июля стабильно на итогах заседания ФРС

Цена на золото в четверг утром не показывает сильной динамики, инвесторы оценивают решение Федрезерва США сохранить процентную ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,16%, или на 3,1 доллара - до 1956,5 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,3% - до 24,247 доллара за унцию.

Во вторник стоимость золота слабо растет, при этом сохраняясь на исторически высоких уровнях. Стоимость металла подскочила до исторического максимума в 1974,9 доллара после того, как ФРС обязалась держать процентные ставки на уровне, близком к нулю, так как быстрый рост числа случаев коронавируса ослабляет надежды на восстановление экономики.

По итогам прошедшего заседание ФРС ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. После заседания глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что американский центробанк "даже не думает" о повышении ставки в обозримой перспективе, понимая, что восстановление экономики потребует значительного времени. Пауэлл также повторил, что ФРС сделает все, что необходимо, чтобы поддержать экономику, и высказался в поддержку аналогичных действий со стороны конгресса.

После активного роста в среду золото замедлило темпы роста, что аналитики связывают с технической коррекцией.

"Эти ценовые движения указывает на фиксацию прибыли. В краткосрочной перспективе мы можем рассматривать любое движение выше этого уровня ($1980), до $2000, как нечто излишнее", - отметил аналитик IG Markets Кайл Родда (Kyle Rodda), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Аналитики также отмечают, что золото, которое подорожало более чем на 28% в этом году, хорошо поддерживается слабым долларом, усиливающейся пандемией и вероятностью усиления стимулов.