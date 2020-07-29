Финансовые новости
- |
- 29.07.20
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Chainalysis выявила почти 900 тысяч «нелегальных» биткоинов
12:54 29.07.2020 |
Количество связанных с незаконной деятельностью биткоинов достигло более 890 тысяч (около $9,7 млрд по курсу на момент написания). Об этом свидетельствуют данные портала Market Intel от Chainalysis.
Происхождение у средств следующее:
* 585 000 BTC - даркнет-рынки;
* более 204 000 BTC - краденные монеты;
* более 98 000 BTC - кошельки скам-проектов;
* 3000 - другая незаконная деятельность.
Независимо от происхождения, связанные с нелегальной деятельностью биткоины обычно отправляются на криптовалютные биржи.
Напомним, 27 июля Chainalysis запустила портал данных и аналитики Market Intel. Он предназначен для управляющих активами и регуляторов, заинтересованных в мониторинге рынков криптовалют.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Валерій Пекар: Управлінська культура політичної верхівки та висновки на майбутнє
|Виталий Портников: Декорация мира от Путина Зеленскому
|Зачем Зеленский создал ВГА в Лисичанске и Северодонецке накануне выборов
|Обстрелы во время «тишины»: Когда Зеленский признает, что его идея провалилась
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 29 июля торгуется к мировым валютам у минимума за 2 года на опасениях вокруг экономики США
|Chainalysis выявила почти 900 тысяч «нелегальных» биткоинов
|Биржи АТР 29 июля закрылись в основном ростом, рынки КНР выросли на 2-3% в рамках коррекции
|Справочный курс гривны 29 июля понижен на 2,93 коп до 27,6957 грн/$1
|Укрепление гривни в 2021 г. с прогнозных 29,1 грн/$ до 28-27 грн/$ обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП - Минэкономики
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.07.20
Это интересно
|Полная батарея за 15 минут: Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Quick Charge 5
|Банковский Android-троян Cerberus выставлен на аукцион
|Геймерский смартфон Nubia Red Magic 5S сможет превращаться в домашнюю игровую приставку
|Новый Mercedes-Benz S-Class получит фронтальные подушки для задних пассажиров
|Android опередил iOS по преданности пользователей
|США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei
|В США представлен проект «квантового» Интернета