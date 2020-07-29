Справочный курс гривны 29 июля понижен на 2,93 коп до 27,6957 грн/$1

|Показатель
|28.07.2020
|29.07.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6664
|27.6957
|0.106
Данные: НБУ
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12:28 29.07.2020 |
Национальный банк 29 июля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 2,93 коп. до 27.6957 UAH/USD.
|Показатель
|28.07.2020
|29.07.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6664
|27.6957
|0.106
Данные: НБУ
|
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