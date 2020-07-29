Открытый интерес по биткоин-фьючерсам на CME достиг максимума на отметке $724 млн

На фоне ралли биткоина число открытых позиций по фьючерсам на регулируемой бирже CME достигло отметки $724 млн.

Согласно данным аналитического сервиса skew, скачок показателя произошел на фоне значительного роста объемов торгов:

Объем торгов фьючерсами на CME превысил $1,3 млрд. До этого среднее значение показателя было чуть ниже отметки $300 млн.

По наблюдениям аналитиков Arcane Research, прошлый максимум показателя открытого интереса (OI) на CME был зафиксирован в мае этого года на отметке $532 млн.

Совокупный OI на популярных деривативных биржах превысил $5 млрд, добравшись до февральских максимумов.

Источники: Arcane Research, skew.

OI на бирже BitMEX превысил $1 млрд, на некоторое время биржа вновь выбилась в лидеры. На момент написания наибольший объем торгов биткоин-фьючерсами - на Huobi, а по открытому интересу впереди всех OKEx.

«Резкий рост открытого интереса или стоимости незакрытых позиций по деривативным контрактам свидетельствует о том, что на рынок поступает больше денег, а трейдеры ожидают роста волатильности биткоина в ближайшем будущем», - пояснили аналитики The Block.

Агрегированный объем торгов на популярных фьючерсных биржах почти достиг исторического максимума, зафиксированного в начале марта этого года.

На фоне значительного оживления в спотовом и деривативном сегментах криптовалютный «индекс страха и жадности» указывает на перегретость рынка:

Согласно наблюдениям Arcane Research, в последний раз на столь высоких отметках индекс был в июле 2019 года.