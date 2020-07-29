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Открытый интерес по биткоин-фьючерсам на CME достиг максимума на отметке $724 млн
09:35 29.07.2020 |
На фоне ралли биткоина число открытых позиций по фьючерсам на регулируемой бирже CME достигло отметки $724 млн.
Согласно данным аналитического сервиса skew, скачок показателя произошел на фоне значительного роста объемов торгов:
По наблюдениям аналитиков Arcane Research, прошлый максимум показателя открытого интереса (OI) на CME был зафиксирован в мае этого года на отметке $532 млн.
Совокупный OI на популярных деривативных биржах превысил $5 млрд, добравшись до февральских максимумов.
OI на бирже BitMEX превысил $1 млрд, на некоторое время биржа вновь выбилась в лидеры. На момент написания наибольший объем торгов биткоин-фьючерсами - на Huobi, а по открытому интересу впереди всех OKEx.
«Резкий рост открытого интереса или стоимости незакрытых позиций по деривативным контрактам свидетельствует о том, что на рынок поступает больше денег, а трейдеры ожидают роста волатильности биткоина в ближайшем будущем», - пояснили аналитики The Block.
Агрегированный объем торгов на популярных фьючерсных биржах почти достиг исторического максимума, зафиксированного в начале марта этого года.
На фоне значительного оживления в спотовом и деривативном сегментах криптовалютный «индекс страха и жадности» указывает на перегретость рынка:
Согласно наблюдениям Arcane Research, в последний раз на столь высоких отметках индекс был в июле 2019 года.
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