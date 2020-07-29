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Доллар снижается к евро 28 июля на опасениях замедления восстановления экономики
09:23 29.07.2020 |
Курс доллара в среду утром снижается к евро и практически не меняется к иене на фоне растущих опасений за перспективы восстановления крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 9.00 EET курс евро к доллару рос до 1,1735 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1714 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 105,05 иены со 105,08 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 93,72 пункта.
Вспышки случаев коронавируса в США и меры, заново вводимые с целью сдержать его распространение, разрушают надежды инвесторов на скорое восстановление экономики страны. На этом фоне участники торгов отдают предпочтение европейской валюте, видя перспективы экономического роста в Европе.
Теперь же основное внимание рынков сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут объявлены позднее. По данным CME Group, 100% экспертов прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 0-0,25%.
"Учитывая опасения по поводу второй волны заражений, рынки полагают, что Федеральная резервная система, скорее всего, выберет мягкий курс", - сказал агентству Рейтер главный валютный стратег-аналитик Nomura Securities Юджиро Гото (Yujiro Goto).
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