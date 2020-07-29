Отчет: майнеры не торопятся продавать биткоины во время ралли

По наблюдениям специалистов Glassnode, майнеры холдят большую часть добываемых биткоинов после преодоления ценой психологического барьера в $10 000. Такое поведение наблюдается в условиях роста притока монет на централизованные биржи до максимума за последние три месяца.

Индекс GNI, отражающий общее состояние блокчейна биткоина, вырос до 70 пунктов. Метрика включает три компонента:

* настроения инвесторов;

* состояние сети;

* ликвидность.

Наибольший вклад в рост индекса внесло улучшение субиндекса настроений сразу на 34 пункта вследствие наращивания покупок BTC-ходлерами. На улучшение сводного показателя также повлиял рост компоненты ликвидности за счет притока монет на биржи и оживления ончейн-активности.

GNI находится в бычьей области девятую неделю подряд. По итогам прошлой недели индекс показал одно из наиболее высоких значений в этом году.

Исследователи воздержались от прогнозов после преодоления биткоином психологического рубежа в $10 000. Они отметили, что ранние сигналы ончейн-состояния создают предпосылки для роста цены первой криптовалюты. На момент написания отчета 89% купленных BTC приносили прибыль своим держателям.

Соотношение прибыльных и убыточных биткоинов на фоне динамики его цены. Источник: Glassnode

Майнеры не торопятся избавляться от добытых монет, невзирая на резкий приток биткоинов на централизованные биржи. По мнению экспертов, это может говорить об их уверенности в потенциале дальнейшего роста.

Объем переводов биткоинов майнерами. Источник: Glassnode

Напомним, одной из причин роста BTC к новому максимуму с сентября 2019 года выступила массовая ликвидация шортов по биткоин-деривативам. Их суммарный объем превысил $500 млн.