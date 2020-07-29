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Отчет: майнеры не торопятся продавать биткоины во время ралли
09:49 29.07.2020 |
По наблюдениям специалистов Glassnode, майнеры холдят большую часть добываемых биткоинов после преодоления ценой психологического барьера в $10 000. Такое поведение наблюдается в условиях роста притока монет на централизованные биржи до максимума за последние три месяца.
Индекс GNI, отражающий общее состояние блокчейна биткоина, вырос до 70 пунктов. Метрика включает три компонента:
* настроения инвесторов;
* состояние сети;
* ликвидность.
Наибольший вклад в рост индекса внесло улучшение субиндекса настроений сразу на 34 пункта вследствие наращивания покупок BTC-ходлерами. На улучшение сводного показателя также повлиял рост компоненты ликвидности за счет притока монет на биржи и оживления ончейн-активности.
GNI находится в бычьей области девятую неделю подряд. По итогам прошлой недели индекс показал одно из наиболее высоких значений в этом году.
Исследователи воздержались от прогнозов после преодоления биткоином психологического рубежа в $10 000. Они отметили, что ранние сигналы ончейн-состояния создают предпосылки для роста цены первой криптовалюты. На момент написания отчета 89% купленных BTC приносили прибыль своим держателям.
Майнеры не торопятся избавляться от добытых монет, невзирая на резкий приток биткоинов на централизованные биржи. По мнению экспертов, это может говорить об их уверенности в потенциале дальнейшего роста.
Напомним, одной из причин роста BTC к новому максимуму с сентября 2019 года выступила массовая ликвидация шортов по биткоин-деривативам. Их суммарный объем превысил $500 млн.
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