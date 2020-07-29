Доллар на межбанке 28 июля подорожал из-за выплат по НДС. Иностранцы с ОВГЗ притихли, и это всех настораживает

Николай Богдановский / СТРАНА.ua

28 июля безналичный курс доллара подрос на 7 копеек, и межбанк закрепился в рамках 27,72-27,75 грн/$. Эта тенденция не передалась наличному рынку, где "американец" подешевел на 5-10 копеек: средние курсы на продаже оказались в рамках 27,75-27,90 грн/$, а на покупке - на 27,50-27,60 грн/$. Банкиры говорят о плавном сокращении спроса на валюту со стороны населения.

На украинском межбанке второй день подряд ощущается тишина и спокойствие. Объем торгов рухнул почти на $20 млн, и оказался на абсолютном минимуме - $74 млн. Ключевым фактором дня стала выплата Госказначейством возмещений по НДС.

"Торги были спокойными, и рынок самостоятельно нащупал локальной курсовое дно на уровне 27,65 грн/$, и оттолкнулся от него, мотивируемый оживившимся спросом на фоне календарного периода возмещений НДС экспортерам", - прокомментировал "Стране" настроения директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Госказначейство сегодня провело первую крупную выплату по НДС - сразу на 2,9 млрд грн. Это произошло в районе обеда. Часть экспортеров не знала, что так будет, и продавала доллар с утра, а свернула операции только после обеда - из-за чего "американец" и подорожал под вечер. А часть компаний была в курсе, потому придерживала свои конвертации целый день.

Больших игроков на межбанке не было. Ни крупных валютных продавцов со стороны агрокомпаний, ни металлургов, ни НАК "Нафтогаз". Но и главные скупщики доллара - иностранные держатели гривневых гособлигаций - тоже на рынке не появлялись. Нацбанку на вялые торги также не было смысла выходить, потому он за всем наблюдал со стороны.

"Иностранные держатели ОВГЗ успокоились и затихли - перестали распродавать свои пакеты бумаг. Потому цены на них отошли с 12,5-13% до 10,5%. Что, кстати, сделало более конкурентоспособными размещения Минфином новым бумаг. Если цены на новые и старые гособлигации будут находиться приблизительно на одинаковом уровне, то может правительству станет проще размещать новые долговые инструменты и привлекать средства на покрытие дефицита бюджета", - отметил в беседе со "Страной" финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Кстати, сегодня Минфин смог провести неплохое размещение новых ОВГЗ, и совокупно получил в бюджет 10,7 млрд грн:

* на 5 млрд грн - 6-месячных гривневых под 7,10% годовых;

* на 2,1 млрд грн - 12-месячных гривневых под 9,2% годовых;

* на $130,5 млн - 12-месячных долларовых под 3,5% годовых.

По слухам, значительную часть новых бумаг приобрели госбанки под давлением Минфина. При этом на рынке обсуждали разные версии смены настроений у нерезидентов-держателей старых выпусков ОВГЗ: