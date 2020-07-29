Справочный курс гривны 28 июля вырос на 10,99 коп до 27,6664 грн/$1

|Показатель
|27.07.2020
|28.07.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7763
|27.6664
|0.396
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12:24 28.07.2020 |
Национальный банк 28 июля повысид справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 10,99 коп. до 27.6664 UAH/USD.
|Показатель
|27.07.2020
|28.07.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7763
|27.6664
|0.396
Данные: НБУ
|
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