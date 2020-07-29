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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 28.07.2020
10:56 28.07.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 28 июля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,6556
|Правекс
|27,7000
|Коминвестбанк
|27,6500
|Укрстройинвестбанк
|27,7000
|Скай банк
|27,6000
|Земельный капитал
|27,7446
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6000
|Окси банк
|27,7500
|OTP Bank
|27,6000
|Креди Агриколь
|27,7800
|Приватбанк
|27,5500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,7800
|Правекс
|27,5500
|Укргазбанк
|27,7800
|Аккордрбанк
|27,5500
|Аккордрбанк
|27,8000
|Укргазбанк
|27,5200
|Банк Сич
|27,8000
|Креди Агриколь
|27,5200
|Укрэксимбанк
|27,8000
|Форвард банк
|27,5000
|OTP Bank
|27,8500
|Укрэксимбанк
|27,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,8500
|Укрстройинвестбанк
|27,5000
|Форвард банк
|27,8500
|Ощадбанк
|27,5000
|Приватбанк
|27,8552
|Окси банк
|27,5000
|Коминвестбанк
|27,9500
|Банк Сич
|27,5000
|Ощадбанк
|27,9500
|ПроКредит Банк
|27,4500
|ПроКредит Банк
|27,9500
|Альфа-банк
|27,4500
|Скай банк
|28,0500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3224
|Альфа-банк
|28,1500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|OTP Bank
|32,4000
|Коминвестбанк
|32,4500
|Скай банк
|32,3500
|Укрстройинвестбанк
|32,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|32,5500
|Земельный капитал
|32,1884
|Креди Агриколь
|32,5500
|Креди Агриколь
|32,1700
|Банк Сич
|32,6000
|Форвард банк
|32,1500
|Окси банк
|32,6000
|Укрэксимбанк
|32,1500
|OTP Bank
|32,6500
|Аккордрбанк
|32,1500
|Аккордрбанк
|32,6500
|ПроКредит Банк
|32,1000
|Правекс
|32,6500
|Приватбанк
|32,1000
|Приватбанк
|32,6797
|Банк Сич
|32,1000
|Укргазбанк
|32,6800
|Альфа-банк
|32,1000
|Земельный капитал
|32,6860
|Укрстройинвестбанк
|32,0500
|Укрэксимбанк
|32,7000
|Укргазбанк
|32,0200
|Форвард банк
|32,7500
|Окси банк
|31,9500
|Райффайзен Банк Аваль
|32,7800
|Коминвестбанк
|31,8500
|Скай банк
|32,8500
|Райффайзен Банк Аваль
|31,6455
|Ощадбанк
|32,8800
|Ощадбанк
|31,6000
|Альфа-банк
|33,0000
|Правекс
|31,4000
|ПроКредит Банк
|33,0000
|Украинский Капитал
|30,5000
|Украинский Капитал
|33,0000
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