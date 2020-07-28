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Остаток средств на корсчетах банков 28.07.20
09:54 28.07.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|26 июня
|56313.1
|30 июня
|45244.9
|1 июля
|46342.0
|2 июля
|42300.2
|3 июля
|45536.1
|6 июля
|46618.7
|7 июля
|46702.3
|8 июля
|43419.6
|9 июля
|37661.3
|10 июля
|44022.0
|13 июля
|65627.4
|14 июля
|58563.9
|15 июля
|56513.4
|16 июля
|55178.7
|17 июля
|56417.9
|20 июля
|52726.1
|21 июля
|52645.4
|22 июля
|51992.3
|23 июля
|46131.3
|24 июля
|46142.5
|27 июля
|59026.0
|28 июля
|54700.8
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 28 июля - 27,7571 грн
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