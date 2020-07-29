Финансовые новости
- |
- 29.07.20
- |
- 00:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.07.2020
10:55 28.07.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
|дата
|UONIA
|26.06.2020
|5.6091
|30.06.2020
|5.2688
|01.07.2020
|5.4140
|02.07.2020
|5.5761
|03.07.2020
|5.4292
|06.07.2020
|5.4071
|07.07.2020
|5.6156
|08.07.2020
|6.0077
|09.07.2020
|5.2794
|10.07.2020
|5.2944
|13.07.2020
|5.2500
|14.07.2020
|5.3853
|15.07.2020
|6.1591
|16.07.2020
|5.7357
|17.07.2020
|5.3547
|20.07.2020
|5.2764
|21.07.2020
|5.2638
|22.07.2020
|5.4263
|23.07.2020
|5.3542
|24.07.2020
|5.3036
|27.04.2020
|5.1514
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Декорация мира от Путина Зеленскому
|Зачем Зеленский создал ВГА в Лисичанске и Северодонецке накануне выборов
|Обстрелы во время «тишины»: Когда Зеленский признает, что его идея провалилась
|Коронакризис побудил украинцев активнее инвестировать в недвижимость. Что выбирают
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар на межбанке 28 июля подорожал из-за выплат по НДС. Иностранцы с ОВГЗ притихли, и это всех настораживает
|Депозитные ставки для физлиц 28.07.20
|Минфин 28 июля привлек на аукционах ОВГЗ 7,07 млрд грн и $130,5 млн
|Евро 28 июля дешевеет к доллару после семи дней роста
|Справочный курс гривны 28 июля вырос на 10,99 коп до 27,6664 грн/$1
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 27.07.20
Это интересно
|Новый Mercedes-Benz S-Class получит фронтальные подушки для задних пассажиров
|Android опередил iOS по преданности пользователей
|США готовы платить странам, которые откажутся от оборудования Huawei
|В США представлен проект «квантового» Интернета
|Стив Возняк подал в суд на YouTube из-за фейковых раздач биткоинов от его имени
|Бывший дизайнер Jaguar улучшил Aston Martin Vanquish
|Мировые расходы на кибербезопасность в этом году превысят $43 миллиарда