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Доллар 27 июля коррекционно дорожает, отыгрывая падения на предыдущих торговых сессиях
09:03 28.07.2020 |
Курс доллара к другим основным мировым валютам коррекционно растет во вторник утром после нескольких торговых сессий снижения, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.25 EET курс евро к доллару опускался до 1,1729 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1751 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,62 иены со 105,37 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,17%, до 93,83 пункта.
Курс американской валюты перешел к коррекционному росту после того, как в ходе торгов понедельника индекс достиг двухлетнего минимума в 93,49 пункта. Инвесторы предпочитали более надежные валюты, поскольку рост новых случаев коронавируса в США угрожает затормозить восстановление крупнейшей мировой экономики.
Большинство аналитиков, мнение которых приводит агентство Рейтер, считают, что причины широкого падения доллара остаются на месте, но темпы его падения замедлятся, особенно в дни заседания Федрезерва США 28-29 июля. По данным CME Group, 100% экспертов прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне в 0-0,25%.
"Возможно, это тот случай, когда рынок опережает сам себя", - считает валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сён (Sim Moh Siong), которого цитирует агентство.
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