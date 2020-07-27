Справочный курс гривны 27 июля опустился на 3,81 коп до 27,7763 грн/$1

|Показатель
|24.07.2020
|27.07.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7382
|27.7763
|0.137
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13:00 27.07.2020 |
Национальный банк 27 июля понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 3,81 коп. до 27.7763 UAH/USD.
|Показатель
|24.07.2020
|27.07.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7382
|27.7763
|0.137
Данные: НБУ
|
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