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Федеральный суд в США признал биткоин деньгами
22:58 27.07.2020 |
Главный судья окружного суда округа Колумбия Берил Хауэлл заявила, что биткоин является формой денег и подпадает под действие законодательства об отмывании денежных средств.
Определение позволило суду не снимать обвинение с арестованного в феврале CEO Coin Ninja Ларри Дина Хармона. Он обвиняется по трем пунктам:
* отмывание около $311 млн через принадлежащий ему сервис микширования монет Helix;
* управление нелицензированным бизнесом по переводу денежных средств;
* вовлечение в незаконную деятельность по переводу денежных средств.
Судья отметила, что понятие деньги «обычно означает средство обращения, метод оплаты или средство сбережения».
«Биткоин является этими вещами», - заявила она.
Напомним, еще в 2018 глава Комиссии по биржам и ценным бумагам США (SEC) Джей Клейтон подчеркнул, что биткоин может заменить доллар, иену или евро, поэтому его нельзя отнести к ценным бумагам.
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