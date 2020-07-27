Национальный банк Украины (НБУ) продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов пострадавших от карантина заемщиков.

Как сообщается на сайте НБУ, с целью непрерывности кредитной поддержки госсектора центробанк предусмотрел право банков при оценке кредитного риска по кредитам, предоставленным органам госвласти или местного самоуправления, не принимать во внимание информацию о состоянии выполнения ими доходной части бюджета в 2020 году.

Кроме того, кредиты, условиями реструктуризации по которым предусмотрено осуществление платежей с более редкой периодичностью или в меньшем объеме, чем предусмотренные требованиями положения №351, не будут изыматься из групповой оценки кредитного риска.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 24 июля 2020 года №105 "О внесении изменений в постановление правления НБУ от 26 марта 2020 года №39", которое обнародовано на сайте центробанка и вступило в силу с 25 июля.

Как сообщалось, постановлением №39 от 26 марта 2020 года были введены особые правила применения требований положения №351 с целью стимулирования банков к своевременному реагированию на экономические проблемы заемщиков, обусловленные пандемией коронавирусной болезни COVID-19.