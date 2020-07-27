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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.07.2020
11:05 27.07.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27 июля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,8381
|Глобус
|27,8500
|Укргазбанк
|27,7500
|Укрстройинвестбанк
|27,9000
|Правекс
|27,7500
|Земельный капитал
|27,9010
|OTP Bank
|27,7500
|Укргазбанк
|27,9100
|Укрстройинвестбанк
|27,7000
|Окси банк
|27,9200
|Банк Сич
|27,7000
|Креди Агриколь
|27,9300
|Аккордрбанк
|27,7000
|Приватбанк
|27,9330
|Креди Агриколь
|27,6700
|Райффайзен Банк Аваль
|27,9400
|Коминвестбанк
|27,6500
|OTP Bank
|27,9500
|Альфа-банк
|27,6500
|Коминвестбанк
|27,9500
|Укрэксимбанк
|27,6000
|Правекс
|27,9500
|Приватбанк
|27,6000
|Укрэксимбанк
|27,9800
|Окси банк
|27,6000
|Банк Сич
|28,0000
|ПроКредит Банк
|27,5500
|Ощадбанк
|28,0000
|Ощадбанк
|27,5500
|Аккордрбанк
|28,0500
|Форвард банк
|27,5000
|ПроКредит Банк
|28,0500
|Глобус
|27,5000
|Форвард банк
|28,0500
|Райффайзен Банк Аваль
|27,4725
|Альфа-банк
|28,3500
|Проминвестбанк
|27,0000
|Проминвестбанк
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|32,2421
|Укргазбанк
|32,2800
|Креди Агриколь
|32,2200
|Ощадбанк
|32,3700
|OTP Bank
|32,2000
|OTP Bank
|32,4500
|Укрстройинвестбанк
|32,1000
|Коминвестбанк
|32,4500
|Укрэксимбанк
|32,0000
|Земельный капитал
|32,4684
|Приватбанк
|32,0000
|Приватбанк
|32,5733
|Банк Сич
|32,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|32,5900
|Аккордрбанк
|32,0000
|Аккордрбанк
|32,6000
|Окси банк
|31,9500
|Банк Сич
|32,6000
|Глобус
|31,9000
|Глобус
|32,6000
|Альфа-банк
|31,9000
|Укрстройинвестбанк
|32,6000
|ПроКредит Банк
|31,8500
|Форвард банк
|32,6000
|Коминвестбанк
|31,8500
|Укрэксимбанк
|32,6200
|Укргазбанк
|31,8200
|Окси банк
|32,6500
|Форвард банк
|31,7000
|Креди Агриколь
|32,6800
|Правекс
|31,4000
|Правекс
|32,7500
|Райффайзен Банк Аваль
|31,3479
|ПроКредит Банк
|32,7500
|Ощадбанк
|31,2000
|Альфа-банк
|32,8000
|Проминвестбанк
|31,0000
|Проминвестбанк
|32,9000
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