Долларовый индекс 27 июля продолжает снижаться после максимального за 4 месяца падения на прошлой неделе

Долларовый индекс продолжает снижаться в понедельник после максимального за четыре месяца падения по итогам прошлой недели.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,5% в понедельник.

На прошлой неделе индекс упал на 1,7% - максимальными темпами за 4 месяца, до минимального значения почти за два года, свидетельствуют данные Trading Economics.

Давление на американскую валюту оказывает усиливающийся конфликт США с Китаем. Как сообщалось, в минувшую пятницу МИД КНР объявил о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань - в ответ на требование американской стороны закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Ухудшение отношений США и Китая может усложнить восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечают эксперты.

Кроме того, растет уверенность инвесторов в том, что восстановление американской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, займет больше времени, чем ожидалось изначально, поскольку заболеваемость остается высокой, а законодатели пока так и не смогли согласовать новые меры поддержки экономики, отмечают эксперты NAB.

Между тем, другие страны, включая государства ЕС, прошли пик заболеваемости COVID-19 и вводят новые программы, которые должны поддержать экономический рост.

"Спрос на активы "тихой гавани" повышается, однако в данном случае, доллар США не выигрывает от этого", - цитирует Dow Jones аналитиков NAB.

Курс евро к доллару США поднялся в понедельник на 0,4%, до $1,1702. Курс доллара относительно иены опустилась на 0,4%, до 105,64 иены.

Фунт стерлингов подорожал на 0,2% в паре с долларом - до $1,2824, австралийский доллар - на 0,3%, до $0,7127.

В центре внимания рынков на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), от которого трейдеры ждут сигналов относительно дальнейшего направления политики Центробанка, в том числе, сигналов относительно дальнейшего смягчения политики.