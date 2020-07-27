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Министр экономики убежден, что нынешний курс гривни удобен для бизнеса и промышленности
В Украине курс гривны находится в норме и является комфортным для бизнеса и промышленности.
Об этом в эфире "112 Украина" заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
"Я считаю, что сейчас есть нормальный баланс. Курс является комфортным для бизнеса, для промышленности. Понимаете, после шока 23 грн эта девальвация на 20% уже состоялась. Люди ее не почувствовали, когда усиливалась - так же они сейчас не почувствуют с точки зрения того, что курс 28. Я имею в виду с точки зрения цен на товары", - сказал Игорь Петрашко.
Он добавил, что инфляция в Украине по результатам последних пяти-шести месяцев очень низкая - около 2,1%.
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