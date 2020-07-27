У Зеленского рассказали, стоит ли сейчас скупать доллары

Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко рассказал о текущем курсе валют и о том, стоит ли покупать доллары.

"Считаю, что не стоит скупать сейчас доллары. Не потому, что население создает спрос на валюту. Фундаментальных причин нет", - сказал советник в эфире канала "Украина 24".

Устенко разъяснил, почему причины для покупки доллара отсутствуют.

"28,5 млрд золотовалютных резервов сейчас, в ближайшее время должно зайти порядка 2,5 млрд долларов, резервы будут на уровне, превышающем 30 млрд долларов, это исторический максимум, начиная с 2012 года", - сказал советник президента.