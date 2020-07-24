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Депозитные ставки для физлиц 24.07.20
17:34 24.07.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 24 июля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.75
|0.64
|0.26
|6 мес.
|8.74
|0.85
|0.46
|9 мес.
|8.45
|1.08
|0.57
|12 мес.
|8.90
|1.26
|0.76
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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