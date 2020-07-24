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Иена 24 июля дорожает к доллару до максимума с июня на новостях вокруг отношений США и КНР
13:24 24.07.2020 |
Курс более надежной иены в паре с долларом поднимается в пятницу днем до максимального значения с конца июня на усилении рисков в отношениях между двумя крупнейшими мировыми экономиками - США и Китая, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.46 EET курс доллара к иене снижался до 106,33 иены со 106,85 иены на прошлом закрытии. Ранее в ходе торгов показатель опускался до 106,17 иены, что является максимумом для иены с 23 июня. Курс евро к доллару рос до 1,1606 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1594 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 94,67 пункта.
В пятницу на мировых рынках наблюдается отказ от рисковых активов, о чем свидетельствуют распродажи на фондовых биржах. Данная ситуация связана с обострением опасений вокруг отношений США и Китая. МИД КНР сообщил в пятницу, что потребовал от США закрыть генеральное консульство в Чэнду в ответ на требование американской стороны закрыть китайское генконсульство в Хьюстоне.
"В дополнение к новостям по китайскому консульству в Хьюстоне, существуют опасения относительно того, что конфликт между США и Китаем перерастет в "холодную войну"", - сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Хаяки Нарита (Hayaki Narita).
В то же время поддержку курсу евро оказывает сильная статистика из еврозоны. В частности, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в июле вырос до 54,8 пункта с 48,5 пункта в июне. Июльское значение стало максимальным за два года и один месяц и превзошло прогнозы аналитиков на уровне 51,1 пункта.
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