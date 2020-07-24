Капитализация Tether закрепилась на уровне выше $10 млрд

Рыночная капитализация Tether (USDT) снова превысила $10 млрд. Накануне эмитент крупнейшего стейблкоина выпустил дополнительно 120 млн токенов, привязанных к доллару в соотношении 1:1.

Сайт Tether дает цифру совокупного рыночного предложения USDT в $10,07 млрд. Более 6 млрд монет размещено на блокчейне Ethereum.

В начале июля аналитический сервис Messari сообщил о достижении капитализации Tether $10,3 млрд. Однако крупнейшие рыночные агрегаторы на тот момент не подтвердили преодоление психологической планки в $10 млрд. По данным Coingecko, это произошло 22 июля.

В TrustNodes также сообщили о другом достижении Tether. Накануне дневной объем торгов этим стейблкоином превысил показатель биткоина. Случилось то, что предположил Райан Уоткинс из Messari в аналитическом отчете компании по итогам второго квартала. Впрочем, сегодня биткоин вернул себе лидерство по этому индикатору.

По данным Cryptocompare, более 60% сделок с биткоином приходятся на USDT. Это также относится к другим криптовалютам. Объем торгов в паре с фиатом значительно уступает уступает аналогичным показателям в парах с Tether.

Напомним, специалисты ConsenSys подсчитали, что 46,5% (~$2,8 млрд) от общего предложения стейблкоина Tether (USDT) на блокчейне Ethereum удерживает 100 крупнейших пользователей.

В июне совокупный объем передаваемой стоимости в стейблкоинах впервые превысил аналогичный показатель биткоина. Растущая популярность стабильных монет уже вызвала обеспокоенность у FATF.



