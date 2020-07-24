Справочный курс гривны 24 июля вырос на 14,43 коп до 27,7382 грн/$1

|Показатель
|23.07.2020
|24.07.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8825
|27.7382
|0.518
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:20 24.07.2020 |
Национальный банк 24 июля повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 14,43 коп. до 27.7382 UAH/USD.
|Показатель
|23.07.2020
|24.07.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8825
|27.7382
|0.518
Данные: НБУ
|
|
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