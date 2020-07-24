Исследование: ведущие криптовалютные биржи предположительно привлекают платный трафик

Ведущие криптовалютные биржи предположительно привлекают трафик через сервисы, предлагающие пользователям посещать сайты за деньги. К такому выводу пришли аналитики портала CoinGecko.

Число посетителей сайта биржи OKEx выросло на 16 млн во втором квартале (+239% по сравнению с предыдущим периодом). При этом компания не сообщала о резком увеличении торговых объемов, что аналитики сочли подозрительным. С ростом трафика должны увеличиться объемы и число трейдеров, чего не произошло.

Изучив данные с портала SimilarWeb, аналитики пришли к выводу, что около 50% трафика поступает на сайт с платных реферальных сервисов. Более 90% из них относятся к кранам и сайтам с криптовалютной рекламой. Coinpayu, один из таких сервисов, указывает OKEx как свой проект.

Глава OKEx Джей Хао отметил, что его компания делает основной упор на органический трафик, стратегические партнерства и запуск инновационных продуктов. Он добавил, что веб-трафик является ненадежным показателем популярности бирж, а торговые объемы больше зависят от волатильности рынка.

Аналитики также обнаружили проплаченный трафик на Binance, однако его доля оказалась незначительной. Представители биржи сообщили, что тестировали данный метод привлечения новых пользователей в течение недели, но процент конвертации таких посетителей в трейдеров оказался мал.

В середине мая приобретенный Binance аналитический сервис CoinMarketCap изменил систему ранжирования бирж, добавив метрику веб-трафика. После этого родительская платформа вернулась на первую строчку рейтинга.



