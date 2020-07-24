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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 24.07.2020
11:12 24.07.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 24 июля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,7554
|Земельный капитал
|27,8497
|Правекс
|27,7500
|OTP Bank
|27,9000
|Укргазбанк
|27,7200
|Креди Агриколь
|27,9000
|Ощадбанк
|27,7200
|Укрстройинвестбанк
|27,9000
|Укрстройинвестбанк
|27,7000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,9500
|Скай банк
|27,7000
|Глобус
|27,9500
|Приватбанк
|27,7000
|Укргазбанк
|27,9600
|Коминвестбанк
|27,7000
|Укрэксимбанк
|27,9700
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7000
|Банк Сич
|28,0000
|Банк Сич
|27,7000
|Коминвестбанк
|28,0000
|OTP Bank
|27,7000
|Приватбанк
|28,0112
|Креди Агриколь
|27,6700
|Правекс
|28,0500
|Глобус
|27,6000
|Ощадбанк
|28,1500
|Укрэксимбанк
|27,5500
|Скай банк
|28,1500
|Альфа-банк
|27,5500
|Альфа-банк
|28,3000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Проминвестбанк
|27,0000
|Проминвестбанк
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Скай банк
|32,1000
|Укрстройинвестбанк
|32,1500
|Земельный капитал
|32,0325
|OTP Bank
|32,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,0000
|Банк Сич
|32,2000
|Креди Агриколь
|31,9200
|Коминвестбанк
|32,2500
|OTP Bank
|31,9000
|Укргазбанк
|32,2600
|Приватбанк
|31,8500
|Правекс
|32,3500
|Укргазбанк
|31,8200
|Земельный капитал
|32,3781
|Укрстройинвестбанк
|31,8000
|Креди Агриколь
|32,3800
|Банк Сич
|31,8000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,4000
|Укрэксимбанк
|31,7600
|Глобус
|32,4000
|Коминвестбанк
|31,7500
|Приватбанк
|32,4675
|Глобус
|31,7500
|Ощадбанк
|32,5000
|Альфа-банк
|31,7500
|Укрэксимбанк
|32,6000
|Ощадбанк
|31,4500
|Альфа-банк
|32,6500
|Правекс
|31,3000
|Скай банк
|32,6500
|Проминвестбанк
|31,0000
|Проминвестбанк
|32,9000
|Украинский Капитал
|30,5000
|Украинский Капитал
|33,0000
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