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Украина выкупит евробонды-2021 и 2022 на $846,2 млн за счет евробондов-2033
Украина за счет нового выпуска еврооблигаций с погашением в 2033 году на $2 млрд выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на номинальную сумму соответственно $434,819 млн и $371,341 млн по цене соответственно 104,5% и 105,5% от номинала.
Как отмечается в сообщении Минфина Украины на сайте Ирландской фондовой биржи в пятницу, суммарный объем выплаты составит $846 млн 150,61 тыс.
Согласно ему, дата расчетов по еврооблигациям-2021 и 2022 назначена на 28 июля. По еврооблигациям-2033 - на 30 июля.
Изначально в объявлении об обмене 22 июля Украина указала в качестве индикативного суммарного объема выкупа $750 млн, отдавая приоритет еврооблигациям-2021. Их можно обменять на новые бумаги, соответствующие заявки принимались по 23 июля включительно.
В сообщении уточняется, что до выкупа в обращении находятся еврооблигации-2021 на номинальную сумму $1 млрд 409,282 млн и еврооблигации-2022 на сумму $1 млрд 383,692 млн. Номинальная ставка по ним составляет 7,75% годовых.
Еврооблигации-2033, согласно предварительной информации, будут выпущены под 7,25% годовых, однако официальное сообщение об итогах размещения пока отсутствует.
Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Это вторая за месяц попытка Украины выкупить еврооблигации-2021 и 2022 и разместить новые долларовые евробонды. Предыдущее размещение еврооблигаций Украины проходило 1 июля, инвесторам был предложен 12-летний выпуск. Итоговый объем размещения должен был составить $1,75 млрд, доходность по итогам сбора заявок была определена на уровне 7,3%.
Однако эта сделка была отменена в последний момент на фоне скандальной отставки главы Нацбанка страны. Но со второй попытки Украине удалось занять больше и по более низкой ставке.
"Новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу бумаг) на евробонды Украины составил более $6,3 млрд, в начале июля он был чуть выше, но в целом сопоставим - $7,5 млрд.
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