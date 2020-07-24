Литва выпустила первую в мире цифровую валюту центробанка

Центральный банк Литвы объявил о запуске коллекционной цифровой валюты LBCOIN, став первым эмитентом CBDC в мире.

На данный момент выпущено 4000 монет, каждая из которых подкреплена шестью цифровыми токенами общей стоимостью €99, которые можно обменять на одну серебряную монету ценой в €19,18. Выпуск цифровой валюты приурочен к годовщине принятия Акта независимости Литвы.

LBCOIN запущен на блокчейне NEM. По словам члена правления ЦБ Мариуса Юргиласа, цифровая валюта позволит людям по всему миру испытать новые технологии, которые являются неотъемлемой частью цифровой экономики будущего.

«LBCOIN позволит протестировать новые технологии в безопасной среде: удаленно пройти верификацию, открыть электронный кошелек, обменяться токенами с другими владельцами или перевести их в публичную сеть NEM. В то же время это дает нам понимание того, как выпускать CBDC, что в конечном счете должно принести пользу всему сообществу центробанков и еврозоне в целом», - сообщил он.

Запуск LBCOIN стал результатом стремления по внедрению финансовых инноваций со стороны ЦБ, сообщил председатель правления банка Витал Василяускас. Цифровая валюта является мостом между традиционными финансами и финтехом. Он добавил, что в будущем Литва может стать хабом для стартапов в сфере цифровых финансов.

Напомним, сроки запуска LBCCOIN анонсировали в начале этого месяца, а о планах по ее выпуску Банк Литвы сообщил еще в прошлом году.

О планах по запуску CBDC недавно сообщили Япония и Канада, а Китай уже привлекает крупнейшие компании страны для тестирования собственной цифровой валюты.







