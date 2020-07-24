Золото коррекционно дешевеет 24 июля, оставаясь на максимуме 2011 года

Стоимость золота в пятницу утром коррекционно опускается после обновления в четверг очередного рекорда за девять лет на рисках вокруг отношений США и КНР и неопределенности вокруг пандемии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,45%, или на 8,55 доллара - до 1881,45 доллара за тройскую унцию. В четверг цена поднималась до 1897,7 доллара, обновив рекорд с 7 сентября 2011 года. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,41% - до 22,663 доллара за унцию. В четверг показатель достиг 23,76 доллара, что стало рекордом с 10 сентября 2013 года.

Золото, которое традиционно является более безопасным активом, продолжает получать заметную поддержку на фоне усиления глобальных рисков.

Ранее Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Объявление стало ответом на требование Вашингтона к Пекину закрыть генконсульство в Хьюстоне. Трейдеры опасаются, что такая ситуация может негативно отразится на торговых отношениях между странами.

Ситуация с пандемией коронавируса остается неопределенной. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов. Как сообщают СМИ, количество случаев коронавируса в США превысило 4 миллиона.

Удешевление доллара до двухлетнего минимума также поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе и золота. Более слабый доллар делает золото доступнее для инвесторов, владеющих другой валютой. На этом фоне также поднимаются цены на нефть.