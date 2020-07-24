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Доллар 24 июля дешевеет к иене на геополитических рисках
08:43 24.07.2020 |
Курс доллара в пятницу утром опускается к иене на фоне усиления напряженности в отношениях между США и КНР, при этом курс доллара к мировым валютам остается на минимуме за два года, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.16 EET курс евро к доллару рос до 1,1597 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1594 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 106,44 иены со 106,85 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,07%, до 94,76 пункта.
Риски вокруг США и КНР поддерживают спрос на японскую иену, которая традиционно является более надежным активом. Ранее Китай потребовал, чтобы генеральное консульство США в городе Чэнду провинции Сычуань прекратило деятельность. Такое объявление стало ответом на требование Вашингтона к Пекину закрыть генконсульство в Хьюстоне.
Индекс доллара при этом ранее в ходе торгов достиг 94,57 пункта - это минимум с сентября 2018 года. Пока иена получает поддержку как безопасный актив, а евро укрепляется после договоренности ЕС о фонде восстановления экономики ранее на неделе, доллар дешевеет. Индекс с начала месяца опустился на 2,7%.
Другим фактором для доллара является предстоящее очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Мероприятие запланировано на 28-29 июля. Инвесторы ожидают от регулятора комментариев по экономике страны и дальнейшим планам по монетарной политике.
Ситуация вокруг коронавируса остается важным фактором на рынках. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что всего в мире зафиксировано более 15 миллионов случаев заражения COVID-19. По данным СМИ, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 4 миллиона.
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