Финансовые новости
- |
- 23.07.20
- |
- 16:17
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ продал треть миллиарда долларов из резервов для поддержки гривны
15:57 23.07.2020 |
Национальный банк Украины возобновил интервенции для сглаживания резких колебаний курса доллара к гривне. За последние дни на межбанке продано 350 млн долларов.
Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.
"За последние три дня, включая сегодняшний день мы продали где-то 350 млн долларов", - сказал он и напомнил, что во время ажиотажа в марте НБУ продавал такие суммы за один день.
По его словам, сейчас нет фундаментальных причин для роста курса доллара, наоборот ситуация с платежным балансом благоприятная.
Сологуб заверил, что НБУ и в дальнейшем намерен придерживаться политики сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.
Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что причинами резкого роста курса доллара к гривне в июле-2020 стали психологические факторы.
По его мнению, "нет другого объяснения, чем то, что это в принципе вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабеть".
Отметим, Национальный банк Украины в течение недели 13-17 июля 2020 года не проводил интервенции на межбанковском валютном рынке впервые за последние два года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новые правила обращения с инвесторами несут риск дискриминации
|Виталий Портников: Мир не собирается включать зеленый свет для проезда захватившего Крым российского танка
|Кабмин Шмыгаля обещает минималку 6500 гривень, Зеленский - за. Что скажет экономика?
|Лучше ли ОСЕА, чем «Гюрза»: Зачем Украина массово покупает французские катера
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал треть миллиарда долларов из резервов для поддержки гривны
|Евро 23 июля торгуется у максимума с 2018 года после статистики из Германии
|НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%
|Биржи АТР 23 июля закрылись в основном минусе на обострении отношений между США и КНР
|Ориентир доходности долларовых евробондов Украины с погашением в 2033г составляет около 7,75%
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.07.20
Это интересно
|Самый маленький в мире смартфон с 3-дюймовым экраном и Android 10 взорвал Kickstarter
|Представлен родстер Skoda, который назвали в честь велосипеда
|Samsung Galaxy Note20 Ultra будет поддерживать более 90 игр для Xbox
|Электрический Mercedes-Benz S-Class установит рекорд по дальности хода
|Создатель Google Camera делает новое приложение камеры для всех смартфонов
|Google запустила сервис для продажи товаров через видеообзоры
|Маск впервые вошел в топ-5 самых богатых людей мира по версии Forbes