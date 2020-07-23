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Евро 23 июля торгуется у максимума с 2018 года после статистики из Германии
15:16 23.07.2020 |
Курс евро растет по отношению к доллару и торгуется в районе максимальных отметок с осени 2018 года после оказавшейся лучше прогнозов статистики из Германии, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.47 EET курс евро к доллару рос до 1,1589 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1568 доллара за евро. В среду показатель достиг 1,1602 доллара, что является максимумом с октября 2018 года. Курс доллара к иене поднимался до 107,17 иены со 107,14 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,16%, до 94,83 пункта, что является минимальным значением с марта.
Единая европейская валюта валюта дорожает по отношению к американской пятый день подряд на фоне оптимизма вокруг фонда восстановления экономики ЕС. Кроме того, поддержку евро в четверг оказывает статистика из Германии. Так, исследовательская компания Gfk сообщила до открытия торгов, что индекс доверия потребителей к экономике страны в августе поднялся до минус 0,3 пункта с пересмотренного уровня июля в минус 9,4 пункта. Аналитики ожидали роста показателя только до минус 5 пунктов.
В то же время инвесторы продолжают следить за отношениями между США и Китаем. Ранее на текущей неделе Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, о чем сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус. В ответ Китай рассматривает возможность закрытия консульства США в Ухане. Позднее президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в США вслед за генконсульством в Хьюстоне.
"Если Китай ограничит ответную реакцию закрытием консульства в Ухане, рынок, вероятно, воспримет это спокойно, но если Китай вместо этого решит сделать что-то, что усилит напряженность между двумя странами, то участники торгов могут быстро перейти к отказу от риска", - полагает аналитик BDSwis Маршалл Джиттлер (Marshall Gittler), чье мнение приводит агентство Рейтер.
Позднее в четверг на динамику курса доллара может повлиять еженедельная статистика по американскому рынку труда. По прогнозу аналитиков, минтруда США сообщит, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю не изменилось и составило 1,3 миллиона.
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