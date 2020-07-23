НБУ 23 июля ослабил справочный курс гривни до 27.88 грн/$1

|Показатель
|22.07.2020
|23.07.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7674
|27.8825
|0.41
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
13:17 23.07.2020 |
Справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 кв 23 июля 2020 года.
|Показатель
|22.07.2020
|23.07.2020
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.7674
|27.8825
|0.41
Данные: НБУ
|
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