Минцифры планирует внедрить финмониторинг виртуальных активов

Как сообщается на сайте Минцифры в четверг, финмониторинг виртуальных активов позволит проверить происхождение транзакций.

С этой целью министерство подписало Меморандум с компанией Crystal Blockchain B.V. - одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения для мониторинга операций с виртуальными активами.

"Главная цель нашего сотрудничества - быстрое становление и легализация рынка виртуальных активов в Украине. В течение недели специалистов Минцифры будут обучать профессиональному мониторингу транзакций с виртуальными активами. Это позволит в будущем эффективно внедрять процедуры финансового мониторинга и в результате повысить прозрачность рынка", - отмечается в сообщении.

В Минцифры также отметили, что министерство сможет использовать инструмент мониторинга для проверки происхождения подозрительных транзакций.

Как сообщают в министерстве, аналитическим программным обеспечением компании Crystal пользуются украинские банки, частные и правительственные структуры для мониторинга финансовых операций.