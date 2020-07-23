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Остаток средств на корсчетах банков 23.07.20
10:50 23.07.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|19 июня
|63139.9
|22 июня
|52587.1
|23 июня
|53240.4
|24 июня
|56987.3
|25 июня
|52192.0
|26 июня
|56313.1
|30 июня
|45244.9
|1 июля
|46342.0
|2 июля
|42300.2
|3 июля
|45536.1
|6 июля
|46618.7
|7 июля
|46702.3
|8 июля
|43419.6
|9 июля
|37661.3
|10 июля
|44022.0
|13 июля
|65627.4
|14 июля
|58563.9
|15 июля
|56513.4
|16 июля
|55178.7
|17 июля
|56417.9
|20 июля
|52726.1
|21 июля
|52645.4
|22 июля
|51992.3
|23 июля
|46131.3
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 23 июля - 27,7798 грн
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