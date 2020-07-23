Финансовые новости
- |
- 23.07.20
- |
- 16:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 22.07.2020
10:46 23.07.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
|дата
|UONIA
|23.06.2020
|5.6364
|24.06.2020
|5.5665
|25.06.2020
|5.6094
|26.06.2020
|5.6091
|30.06.2020
|5.2688
|01.07.2020
|5.4140
|02.07.2020
|5.5761
|03.07.2020
|5.4292
|06.07.2020
|5.4071
|07.07.2020
|5.6156
|08.07.2020
|6.0077
|09.07.2020
|5.2794
|10.07.2020
|5.2944
|13.07.2020
|5.2500
|14.07.2020
|5.3853
|15.07.2020
|6.1591
|16.07.2020
|5.7357
|17.07.2020
|5.3547
|20.07.2020
|5.2764
|21.07.2020
|5.2638
|22.07.2020
|5.4263
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новые правила обращения с инвесторами несут риск дискриминации
|Виталий Портников: Мир не собирается включать зеленый свет для проезда захватившего Крым российского танка
|Кабмин Шмыгаля обещает минималку 6500 гривень, Зеленский - за. Что скажет экономика?
|Лучше ли ОСЕА, чем «Гюрза»: Зачем Украина массово покупает французские катера
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал треть миллиарда долларов из резервов для поддержки гривны
|Евро 23 июля торгуется у максимума с 2018 года после статистики из Германии
|НБУ сохранил учетную ставку на уровне 6%
|Биржи АТР 23 июля закрылись в основном минусе на обострении отношений между США и КНР
|Ориентир доходности долларовых евробондов Украины с погашением в 2033г составляет около 7,75%
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 22.07.20
Это интересно
|Самый маленький в мире смартфон с 3-дюймовым экраном и Android 10 взорвал Kickstarter
|Представлен родстер Skoda, который назвали в честь велосипеда
|Samsung Galaxy Note20 Ultra будет поддерживать более 90 игр для Xbox
|Электрический Mercedes-Benz S-Class установит рекорд по дальности хода
|Создатель Google Camera делает новое приложение камеры для всех смартфонов
|Google запустила сервис для продажи товаров через видеообзоры
|Маск впервые вошел в топ-5 самых богатых людей мира по версии Forbes