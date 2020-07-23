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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.07.2020

11:09 23.07.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23 июля 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Земельный капитал 27,8296 Земельный капитал 27,8924
Креди Агриколь 27,8200 OTP Bank 27,9500
Правекс 27,8000 Укрстройинвестбанк 27,9500
Банк инвестиций и сбережений 27,8000 Украинский Капитал 28,0000
Банк Сич 27,8000 Креди Агриколь 28,0500
Укрэксимбанк 27,7700 Райффайзен Банк Аваль 28,0800
Укргазбанк 27,7700 Приватбанк 28,0899
Укрстройинвестбанк 27,7500 Банк Сич 28,1000
Окси банк 27,7500 Банк инвестиций и сбережений 28,1000
Коминвестбанк 27,7500 Коминвестбанк 28,1000
OTP Bank 27,7500 Ощадбанк 28,1000
Альфа-банк 27,7000 Скай банк 28,1000
Форвард банк 27,6500 ТАСкомбанк 28,1000
Скай банк 27,6500 Укргазбанк 28,1000
Приватбанк 27,6500 Укрэксимбанк 28,1000
Райффайзен Банк Аваль 27,6243 Окси банк 28,1200
ТАСкомбанк 27,6000 Правекс 28,1500
Ощадбанк 27,6000 Форвард банк 28,1500
Украинский Капитал 27,0000 Альфа-банк 28,4000
Проминвестбанк 27,0000 Проминвестбанк 28,6000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Банк инвестиций и сбережений 32,2000 OTP Bank 32,2500
Креди Агриколь 32,1200 Укргазбанк 32,2800
Скай банк 32,1000 Коминвестбанк 32,3500
OTP Bank 32,0000 Земельный капитал 32,3552
Земельный капитал 31,9817 Банк Сич 32,4000
Укрстройинвестбанк 31,9500 Укрстройинвестбанк 32,4000
Укрэксимбанк 31,9000 Окси банк 32,4500
Банк Сич 31,9000 Приватбанк 32,4675
Окси банк 31,8500 Правекс 32,5000
Коминвестбанк 31,8500 Украинский Капитал 32,5000
Укргазбанк 31,8200 Форвард банк 32,5000
Приватбанк 31,8000 Креди Агриколь 32,5300
Альфа-банк 31,8000 Укрэксимбанк 32,5500
ТАСкомбанк 31,7800 Ощадбанк 32,5700
Форвард банк 31,6700 Банк инвестиций и сбережений 32,6000
Райффайзен Банк Аваль 31,6455 Скай банк 32,6000
Правекс 31,3000 Райффайзен Банк Аваль 32,6800
Ощадбанк 31,2500 Альфа-банк 32,7000
Проминвестбанк 31,0000 ТАСкомбанк 32,7800
Украинский Капитал 29,5000 Проминвестбанк 32,9000

 

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