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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.07.2020
11:09 23.07.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23 июля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,8296
|Земельный капитал
|27,8924
|Креди Агриколь
|27,8200
|OTP Bank
|27,9500
|Правекс
|27,8000
|Укрстройинвестбанк
|27,9500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,8000
|Украинский Капитал
|28,0000
|Банк Сич
|27,8000
|Креди Агриколь
|28,0500
|Укрэксимбанк
|27,7700
|Райффайзен Банк Аваль
|28,0800
|Укргазбанк
|27,7700
|Приватбанк
|28,0899
|Укрстройинвестбанк
|27,7500
|Банк Сич
|28,1000
|Окси банк
|27,7500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1000
|Коминвестбанк
|27,7500
|Коминвестбанк
|28,1000
|OTP Bank
|27,7500
|Ощадбанк
|28,1000
|Альфа-банк
|27,7000
|Скай банк
|28,1000
|Форвард банк
|27,6500
|ТАСкомбанк
|28,1000
|Скай банк
|27,6500
|Укргазбанк
|28,1000
|Приватбанк
|27,6500
|Укрэксимбанк
|28,1000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,6243
|Окси банк
|28,1200
|ТАСкомбанк
|27,6000
|Правекс
|28,1500
|Ощадбанк
|27,6000
|Форвард банк
|28,1500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Альфа-банк
|28,4000
|Проминвестбанк
|27,0000
|Проминвестбанк
|28,6000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|32,2000
|OTP Bank
|32,2500
|Креди Агриколь
|32,1200
|Укргазбанк
|32,2800
|Скай банк
|32,1000
|Коминвестбанк
|32,3500
|OTP Bank
|32,0000
|Земельный капитал
|32,3552
|Земельный капитал
|31,9817
|Банк Сич
|32,4000
|Укрстройинвестбанк
|31,9500
|Укрстройинвестбанк
|32,4000
|Укрэксимбанк
|31,9000
|Окси банк
|32,4500
|Банк Сич
|31,9000
|Приватбанк
|32,4675
|Окси банк
|31,8500
|Правекс
|32,5000
|Коминвестбанк
|31,8500
|Украинский Капитал
|32,5000
|Укргазбанк
|31,8200
|Форвард банк
|32,5000
|Приватбанк
|31,8000
|Креди Агриколь
|32,5300
|Альфа-банк
|31,8000
|Укрэксимбанк
|32,5500
|ТАСкомбанк
|31,7800
|Ощадбанк
|32,5700
|Форвард банк
|31,6700
|Банк инвестиций и сбережений
|32,6000
|Райффайзен Банк Аваль
|31,6455
|Скай банк
|32,6000
|Правекс
|31,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|32,6800
|Ощадбанк
|31,2500
|Альфа-банк
|32,7000
|Проминвестбанк
|31,0000
|ТАСкомбанк
|32,7800
|Украинский Капитал
|29,5000
|Проминвестбанк
|32,9000
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