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Курс доллара 23 июля слабо колеблется на неопределенности вокруг США и КНР
08:49 23.07.2020 |
Курс доллара в четверг утром слабо растет к иене и опускается к евро, рынки оценивают ситуацию вокруг отношений США и Китая, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.03 EET курс евро к доллару рос до 1,1582 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1568 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,17 иены со 107,14 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,08%, до 94,91 пункта.
Ранее Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, о чем сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус. В ответ Китай рассматривает возможность закрытия консульства США в Ухане. Позднее президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в США вслед за генконсульством в Хьюстоне.
"Рынок все еще пытается выяснить, будет ли такое усиление геополитической напряженности достаточным, чтобы ослабить позитивные настроения, которые мы наблюдаем", - цитирует агентство Рейтер слова старшего валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).
Традиционно доллар является более надежным активом, спрос на который увеличивается в случае роста глобальной напряженности и геополитических рисков. При этом на ожидания по доллару накладываются перспективы по новому пакету поддержки экономики США и предстоящему заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США.
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