Курс доллара 23 июля слабо колеблется на неопределенности вокруг США и КНР

Курс доллара в четверг утром слабо растет к иене и опускается к евро, рынки оценивают ситуацию вокруг отношений США и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.03 EET курс евро к доллару рос до 1,1582 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1568 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,17 иены со 107,14 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,08%, до 94,91 пункта.

Ранее Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне, о чем сообщила официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус. В ответ Китай рассматривает возможность закрытия консульства США в Ухане. Позднее президент США Дональд Трамп не исключил, что американские власти потребуют от Китая закрыть какие-то еще дипломатические учреждения в США вслед за генконсульством в Хьюстоне.

"Рынок все еще пытается выяснить, будет ли такое усиление геополитической напряженности достаточным, чтобы ослабить позитивные настроения, которые мы наблюдаем", - цитирует агентство Рейтер слова старшего валютного стратега National Australia Bank Родриго Катриля (Rodrigo Catril).

Традиционно доллар является более надежным активом, спрос на который увеличивается в случае роста глобальной напряженности и геополитических рисков. При этом на ожидания по доллару накладываются перспективы по новому пакету поддержки экономики США и предстоящему заседанию Федеральной резервной системы (ФРС) США.