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Депозитные ставки для физлиц 22.07.20
18:02 22.07.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 22 июля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.95
|0.62
|0.25
|6 мес.
|9.01
|0.86
|0.46
|9 мес.
|8.92
|1.07
|0.56
|12 мес.
|9.20
|1.24
|0.74
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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