Финансовые новости
- |
- 22.07.20
- |
- 14:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Справочный курс гривны 22 июля опустился на 11,56 коп до 27,7674 грн/$1
12:28 22.07.2020 |
Национальный банк 21 июля опустил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 11,56 коп. до 27.7674 UAH/USD.
|Показатель
|21.07.20
|22.07.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.6518
|27.7674
|0.418
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Девальвация национальной валюты поможет экспортерам, но рядовых украинцев сделает беднее
|Венецианская комиссия утвердила «срочный вывод» по закону о референдуме
|НБУ 21 июля потратил $100 млн из резервов, но гривну не спас. Наличный доллар вышел на 28,10 грн/$
|Рада отклонила законопроект о возможности не декларировать имущество руководителю ОП, его заместителям и помощникам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Евро 22 июля дорожает к доллару четвертый день подряд на внутренних новостях
|Справочный курс гривны 22 июля опустился на 11,56 коп до 27,7674 грн/$1
|НБУ в II кв. уведомил правоохранителей о подозрительных операциях клиентов 3 банков и 2 небанковских финучреждений
|Биржи АТР 22 июля закрылись в основном в минусе на опасениях вокруг коронавируса
|Крупнейшую биткоин-биржу Канады обвинили в фальсификации 90% торговых объемов
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.07.20
Это интересно
|LG Chem удалось стать лидером рынка тяговых аккумуляторов для электромобилей
|Bellingcat: топ-менеджер Wirecard скрывается в Беларуси
|Хит-парад самых популярных приложений в мире возглавил сервис видеозвонков Zoom
|Представлен первый полноэкранный сканер отпечатков пальцев для LCD
|Nissan показал свой самый доступный кроссовер
|У американца конфисковали Бэтмобиль, DeLorean из «Назад в будущее» и Cadillac «Охотников за привидениями»
|Ценителям Lamborghini предложили смартфон за 1860 евро