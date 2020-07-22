Крупнейшую биткоин-биржу Канады обвинили в фальсификации 90% торговых объемов

Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) обвинила ведущую криптовалютную биржу Канады Coinsquare в незаконном завышении торговых объемов почти на 600 000 BTC.

По данным регулятора, в период с 17 июля 2018 года по 4 декабря 2019 года 90% объемов на бирже были созданы искусственно при помощи отмывочного трейдинга, стратегии, при которой один участник сделки одновременно выступает и продавцом, и покупателем.

OSC утверждает, что за это время на бирже зафиксировано порядка 840 тысяч фейковых сделок на общую сумму 590 000 BTC (~$5,4 млрд по текущему курсу). При этом на 14 декабря 2019 года биржа насчитывала 235 тысяч клиентов.

Обвинения OSC направлены в адрес CEO биржи Коула Даймонда, основателя Вирджила Ростанда и исполнительного директора Феликса Мейзера.

Регулятор отмечает, что Ростанд разработал алгоритм искусственного завышения торговых объемов. Когда один из сотрудников пригрозил рассказать об этом властям, против него применили неназванные меры.