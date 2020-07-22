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Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.07.2020
10:51 22.07.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
|дата
|UONIA
|23.06.2020
|5.6364
|24.06.2020
|5.5665
|25.06.2020
|5.6094
|26.06.2020
|5.6091
|30.06.2020
|5.2688
|01.07.2020
|5.4140
|02.07.2020
|5.5761
|03.07.2020
|5.4292
|06.07.2020
|5.4071
|07.07.2020
|5.6156
|08.07.2020
|6.0077
|09.07.2020
|5.2794
|10.07.2020
|5.2944
|13.07.2020
|5.2500
|14.07.2020
|5.3853
|15.07.2020
|6.1591
|16.07.2020
|5.7357
|17.07.2020
|5.3547
|20.07.2020
|5.2764
|21.07.2020
|5.2638
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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