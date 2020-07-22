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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22.07.2020
11:05 22.07.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 22 июля 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Глобус
|27,7500
|Земельный капитал
|27,8211
|Земельный капитал
|27,7393
|Укргазбанк
|27,8800
|Креди Агриколь
|27,7200
|Коминвестбанк
|27,9500
|Банк инвестиций и сбережений
|27,7000
|Креди Агриколь
|27,9500
|Банк Сич
|27,7000
|Ощадбанк
|27,9500
|Укрстройинвестбанк
|27,6500
|Укрстройинвестбанк
|27,9500
|Приватбанк
|27,6500
|Форвард банк
|27,9500
|Коминвестбанк
|27,6500
|Банк Сич
|28,0000
|Укрэксимбанк
|27,6200
|Банк инвестиций и сбережений
|28,0000
|Укргазбанк
|27,6200
|Скай банк
|28,0000
|Форвард банк
|27,6000
|ТАСкомбанк
|28,0000
|Окси банк
|27,6000
|Украинский Капитал
|28,0000
|Скай банк
|27,5500
|Укрэксимбанк
|28,0000
|Альфа-банк
|27,5500
|Приватбанк
|28,0112
|ТАСкомбанк
|27,5000
|Глобус
|28,0500
|Ощадбанк
|27,5000
|Окси банк
|28,1000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Проминвестбанк
|28,1000
|Проминвестбанк
|26,5000
|Альфа-банк
|28,2500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|31,9000
|Укргазбанк
|31,8800
|Креди Агриколь
|31,8200
|Ощадбанк
|31,9000
|Земельный капитал
|31,6893
|Укрстройинвестбанк
|31,9000
|Приватбанк
|31,6500
|Коминвестбанк
|31,9500
|Укрэксимбанк
|31,6000
|Форвард банк
|31,9500
|Скай банк
|31,6000
|Земельный капитал
|31,9803
|Банк Сич
|31,6000
|Банк Сич
|32,1000
|Окси банк
|31,5500
|Проминвестбанк
|32,1000
|Коминвестбанк
|31,5500
|Скай банк
|32,1000
|Укргазбанк
|31,5200
|Окси банк
|32,2500
|Укрстройинвестбанк
|31,5000
|Приватбанк
|32,2581
|Альфа-банк
|31,4500
|Креди Агриколь
|32,2700
|Форвард банк
|31,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,3200
|ТАСкомбанк
|31,3000
|Альфа-банк
|32,3500
|Ощадбанк
|31,0000
|ТАСкомбанк
|32,3500
|Глобус
|30,8500
|Глобус
|32,4000
|Проминвестбанк
|30,2000
|Укрэксимбанк
|32,4500
|Украинский Капитал
|29,5000
|Украинский Капитал
|32,5000
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