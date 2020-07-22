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Цены золота и серебра 21 июля обновили многолетние максимумы
09:42 22.07.2020 |
Стоимость золота поднялась до 1860 долларов за тройскую унцию в среду утром, а серебро подорожало до 23 долларов: это самые высокие уровни с 2011 и 2013 годов соответственно, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.47 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,77%, или на 14,15 доллара - до 1858,05 доллара за тройскую унцию, ранее показатель достиг 1866,75 доллара, что является самым высоким уровнем с 9 сентября 2011 года. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 5,64% - до 22,773 доллара за унцию, ранее цена составляла 23,185 доллара - это рекорд с 19 сентября 2013 года.
Ралли котировок связано с ослаблением доллара к евро. Так, евро подорожал к доллару до 1,154 доллара за евро, это самый высокий уровень с января 2019 года. Более слабый доллар поддерживает стоимость золота, так как в таком случае оно становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
"Вероятность того, что процентные ставки останутся низкими в обозримом будущем, и слабый доллар действительно поддерживают аппетит инвесторов (к золоту - ред.)", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).
Риски вокруг пандемии также влияют на настроения трейдеров. Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 14,56 миллиона. В некоторых странах ситуация ухудшается и рост новых случаев заражения ускоряется, в то время как в США наблюдается одна из худших ситуаций по пандемии. При этом влияние мер поддержки, как и масштаб ущерба экономике от карантина, остается неясным.
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