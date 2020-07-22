Курс доллара к евро и иене 22 июля колеблется на ожиданиях по поддержке экономики США

Курс доллара к евро и иене не показывает единой динамики в среду утром, рынки оценивают перспективы по поддержке экономики США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.24 EET курс евро к доллару рос до 1,1542 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1526 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 106,82 иены со 106,76 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 95,14 пункта.

Трейдеры оценивают возможность нового раунда поддержки экономики США, где складывается одна из худших ситуаций по пандемии коронавируса. Ранее лидер республиканского меньшинства в палате представителей Митч Макконнелл поставил под сомнение, что очередной пакет поддержки экономики размером триллион долларов будет принят на этой неделе.

Как сообщил ранее университет Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 140 тысяч человек. Во всем мире количество заражений COVID-19 превышает 14,7 миллиона, более 610 тысяч пациентов умерли.

Рынки продолжают оценивать новости по фонду поддержки ЕС. Во вторник завершился саммит лидеров ЕС, по итогам которого удалось достичь согласия по созданию фонда восстановления, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики.

"Можно сказать, что ослабление доллара связано с настроениями склонности к риску. Как ни странно, слабость доллара усилилась из-за опасений, что Штаты делают недостаточно для стимулирования по сравнению с Европой", - считает аналитик AMP Capital Investors Шейн Оливер (Shane Oliver), чьи слова приводит агентство Рейтер.