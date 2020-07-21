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Справочный курс гривны 21 июля опустился на 23,38 коп до 27,6518 грн/$1
12:21 21.07.2020 |
Национальный банк 21 июля опустил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 7,26 коп. до 27.6518 UAH/USD.
|Показатель
|20.07.20
|21.07.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.5792
|27.6518
|0.263
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