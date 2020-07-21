Standard Chartered запустит институциональное решение по хранению криптовалют

Британская банковская корпорация Standard Chartered планирует запустить решение по хранению криптовалют для институциональных инвесторов. Пилотные испытания могут пройти уже в этом году, сообщает CoinDesk.

Решение запустит базирующееся в Сингапуре венчурное подразделение корпорации SC Ventures, однако управление сервисом будет осуществляться из Великобритании. Глава SC Ventures Алекс Мэнсон заявил, что это будет одно из наиболее защищенных в мире решений по хранению криптовалют, доступ к которому смогут получать клиенты во всем мире.

По его словам, интерес к продукту проявили уже 20 организаций. Предполагается, что кроме биткоина SC Ventures будет также работать с security-токенами.

Более широкому принятию криптовалют среди институциональных инвесторов, считает Алекс Мэнсон, препятствует нехватка кастодиальных решений. Он убежден, что уже существующие продукты непригодны для хранения капиталов, измеряемых миллионами долларов США.

«Если цифровые активы в более широком понимании продолжат свое существование, потребуется инфраструктура для их безопасного хранения», - заявил Мэнсон.

Изначально SC Ventures планировала запустить рыночный сервис, но затем в компании пришли к понимаю, что привлечь к нему институциональных инвесторов без решения для хранения активов будет невозможно.



