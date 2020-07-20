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Депозитные ставки для физлиц 20.07.20
17:14 20.07.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 20 июля 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.78
|0.63
|0.22
|6 мес.
|8.79
|0.85
|0.41
|9 мес.
|8.62
|1.01
|0.42
|12 мес.
|8.99
|1.17
|0.63
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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