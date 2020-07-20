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Цена на золото 20 июля остается на уровне в $1810 на рисках по пандемии
09:43 20.07.2020 |
Стоимость золота в понедельник утром сохраняется на уровне в 1810 долларов за тройскую унцию, опасения по влиянию пандемии коронавируса на темпы восстановления мировой экономики продолжают поддерживать спрос на металл, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.36 EET цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,07%, или на 1,25 доллара - до 1811,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,02% - до 19,767 доллара за унцию.
Ситуация вокруг пандемии остается в центре внимания рынков. Коронавирус с марта оказал сильное влияние на производство, торговлю, спрос и перевозки во всем мире из-за карантинных ограничений. Число случаев заражения продолжает увеличиваться и в июле, после ослабления ряда ограничений во многих странах.
За прошедшие сутки число новых заражений в США составило 63,6 тысячи человек, согласно данным университета Джонса Хопкинса. В конце прошлой недели был достигнут рекорд в 77 тысяч. Как сообщила ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число заболевших COVID-19 в мире превысило 14 миллионов человек.
Традиционно золото считается более надежным активом, спрос на который поднимается в случае усиления глобальных рисков и неопределенности.
Рост стоимости золота сдерживается ожиданиями по курсу американского доллара: более сильный доллар делает золото дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. "Технические индикаторы указывают на то, что американский доллар может укрепиться", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy). При этом эксперт отмечает, что золото находится на восходящем среднесрочном тренде.
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