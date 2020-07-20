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Доллар 20 июля дешевеет к евро на ожиданиях по переговорам ЕС о фонде восстановления
08:55 20.07.2020 |
Евро дорожает к доллару в понедельник утром, трейдеры ожидают продолжения переговоров лидеров ЕС по фонду восстановления экономики, пострадавшей от коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 8.19 EET курс евро к доллару рос до 1,1442 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1426 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,27 иены со 106,99 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 96 пунктов.
Саммит ЕС, на котором лидеры пытались договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета, возобновится днем в понедельник. Лидеры стран Евросоюза уже третий день пытаются договориться о параметрах создаваемого в ЕС фонда восстановления.
Ранее Еврокомиссия предложила, чтобы его размер составлял 750 миллиардов евро, которые она бы заняла на рынке. Средства предлагалось выделять в форме кредитов и субсидий, и их соотношение являлось одним из камней преткновения в дискуссии.
"Я не знаю, чего ожидать от саммита. Но даже если соглашения не удастся достичь, влияние будет ограниченным, учитывая тот факт, что в эти дни у евро достаточно сильная динамика", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).
Пандемия коронавируса остается одним из основных факторов на рынках. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), всего в мире зарегистрировано более 14 миллионов случаев заболевания коронавирусом. А в США на прошлой неделе был зарегистрирован рекорд по суточному приросту случаев заражения, согласно данным университета Джонса Хопкинса.
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